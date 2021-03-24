В Украине в "желтой" зоне карантина осталась только одна область

Минздрав обновил карантинные зоны, уже завтра «красными» могут стать еще три области: Николаевская, Тернопольская и Черкасская.

"Красная" зона: г. Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области;

"Оранжевая" зона: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области;

В "желтой" зоне еще держится Херсонская область. Регионов из "зеленой" зоны в Украине на данный момент нет.

Ранее мы писали, что в столице больных коронавирусом начали размещать в коридорах.

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