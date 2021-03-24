Синоптик дал прогноз погоды на Пасху

Тепла на Пасху, которая выпадает на 2 мая, можно не ждать.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

"Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - заявил Горбань.

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