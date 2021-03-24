Солистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая показала необычные фото и приготовила украинкам приятный сюрприз
Как сообщает Politeka.net, солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно удивила результатами похудения, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда порадовала поклонников, а особенно поклонниц яркими фото, в подписи к которым рассказала о подарках для девушек.
Новые снимки Саши получились весьма необычными и яркими, они сделаны с интересным розовым фильтром, который придает некой романтичности и легкости. Перед камерой певица появилась в оригинальном наряде, но больше всего внимания привлекает ее необычная прическа с косичками. На лице девушки яркий макияж с кокетливыми черными стрелками, а в руках она держит любимое средство для укладки бровей.
В подписи к публикации Александра рассказала о подарках, которые хочет раздать своим фолловерам. "Весна уже рядом, а вы все такие красивые и такие особенные! Поэтому, все просто. Мы с @inglot.ukraine хотим порадовать вас и вручить подарки без повода. Может, это приблизит приход тепла, кто знает. И вот самая крутая новость. Все победительницы получат подарок для себя и для своей подруги", - рассказала певица и оставила условия своего конкурса. Поклонники в восторге от новых фото Зарицкой, ее засыпают комплиментами в комментариях к фото.
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