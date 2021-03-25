Вокалистка KAZKA Александра Зарицкая произвела фурор, выйдя на сцену

Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда сделала у себя в "сториз" в Инстаграм репост кадров, заснятых ее фанатами во время одного из концертов.

Так, пышнотелая Зарицкая, как истинный приверженец бодипозитива, никогда не стеснялась демонстрировать свое тело. Этот раз не стал исключением. Саша появилась на сцене в смелом образе.

Певица была в красном корсете необычного кроя и прозрачных штанах, полностью открывшими вид на ее аппетитные ножки. Белая рубашка с рукавами-воланами дополнила лук.

Зарицкая завела публику, покуражившись под свой старый хит "Свята".

"Ой, мама, на свята я не была святой", - девушка не только пела, но и танцевала, активно двигая пышными бедрами.

Ранее KAZKA уже появлялась в этом же наряде, давая поклонникам возможность получше разглядеть себя. На опубликованных снимках заметно, что ее брюки усыпаны блестками. Девушка держала трубку проводного телефона делая вид будто разговаривает.

"А вы помните времена, когда все только созванивались? Невозможно было о чем-то договориться просто идя по улице. Вы созванивались с подругой обсуждали время и место встречи и все😅 Брали и встречались. Было нам так жить проще...?"

"Удобство - это когда есть мобильный телефон. Изобилие - когда два. Роскошь - когда три. Блаженство - когда ни одного.❤️"; "Шикарная как всегда😍🔥❤️ Подскажите пожалуйста кто автор ваших шикарных нарядов?"; "вот извините, но бесит меня солистка, по одной причине: строит из себя непонятно кого, как говорят "зазвездилась", - комментировали в Сети.

Напомним, солистка KAZKA покорила алыми губками и заинтриговала новым опытом: "Было очень необычное...".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA сверкнула вызывающими колготками перед коллегами, забыв о приличии: "Через большую паузу...".

Также Politeka писала, эффектная солистка KAZKA показала пышные формы в купальнике: "Не переживала ни по одному поводу...".