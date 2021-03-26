Жена хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилия раскрыла секрет своей потрясающей фигуры
Лилия Яма активно ведет свою страницу в соцсети, где каждое новое ее фото вызывая восторженную реакцию. И это не удивительно, ведь модель может похвастаться восхитительной фигурой. Отвечая на вопросы своих фолловеров, Лилия рассказала о режиме тренировок, который помогает ей сохранять такую форму, передает Politeka.net.
Оказывается, что супруга Влады Ямы тренируется по пять раз в неделю. При этом встает она довольно рано. Ведь, как рассказала Лилия, тренировку она начинает в 6 часов утра.
Также она показала фото, на котором запечатлена в тесном светлом топе и спортивных лосинах. При этом можно рассмотреть рельефный пресс девушки.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Внучка Чапкиса вскружила голову итальянцам, показав, чем наградила ее природа: "Principessa Anna!"
Киев всколыхнула трагедия с продавцом прямо на рабочем месте: срочно выехали врачи и полиция
Коснется даже людей без метеозависимости: весной магнитные бури ударят с новой силой, названы даты
Сколько зарабатывает, где живет и на чем ездит Комаров из "Мир наизнанку": все о главном путешественнике страны
Отметим, ранее Лилия Яма рассказывала, что своей жизни без физических нагрузок не представляет уже давно.
«Здорово, что еще со школы я любила спорт. И уже тогда мне по душе были вечерние пробежки. Я надевала теплые штаны с начесом, чтобы достигнуть эффект сауны. С тех пор спорт стал неотъемлемой частью моей жизни (полезная привычка, которая вырабатывалась годами)», — поделилась она.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал, как "кайфанул" с красоткой-женой.
А еще Politeka писала, что Жена Ямы из "Танців з зірками" в корсете и с глубоким декольте устроила горячую тренировку.
Также Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" ошеломил преображением после необычной процедуры, жена за ним повторила.