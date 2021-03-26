В Украине исчезло село
Об этом рассказала Алла Протапщук "Суспільному".
В Черниговской области полностью вымерло село Блешня, последний житель населенного пункта скончался в марте 2021 года.
Сейчас в Орликовском Старостинском округе осталось из трех лишь два села - это Мхи и Барановка - там живет по 150 человек.
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К слову, в Украину доставили первую партию китайской вакцины от коронавируса.
Об этом сообщили на сайте посольства Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии.
Первая партия 1,915 млн доз препарата CoronaVac уже в стране.
Известно, что указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта зарегистрирована Минздравом Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность.
Она широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде , Малайзии и т. д.
К слову, о новой волне коронавируса в Украине, Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун: "к сожалению...".
Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.
Также Politeka писала о новом локдаун, в Миздраве предупредили украинцев об очередном усилении: "по всей территории страны...".