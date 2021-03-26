Дочь известной певицы Оли Поляковой, Маша похвасталась горячими снимками с пляжа. Девушка позировала в бикини, показав самые сочные достоинства своей фигуры

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Маша Полякова покрасовалась перед камерой в черном бикини, похваставшись прелестями своей юной фигуры, и заставив поклонников испытывать неоднозначные чувства.

"Немного фоточек с пляжа, какая вам больше нравится?", - спросила дочь знаменитой "Суперблондинки".

На фото девушка выгибалась и позировала, соблазняя мужскую половину поклонников. Она опиралась на деревянны пирс, оседлала металлитческие стержни поручней, и просто показала, чем наградила ее природа. Фигура 16-тилетней девушки очень похожа на мамину, что подчеркнули фолловеры.

Однако было и много тех, кто осудил девушку за слишком откровенные фото, за фотошоп и за слишком пышные формы. Истинные поклонники дочери знаменитости посоветовали хейтерам "завидовать молча", заявив, что фигура у девушки отменная.

"Моя принцесса🥺💞","Зайка❤️", "Научись сперва правильно писать😏", "Цвет волос бы изменить было бы супер)", "Похудеть нужно!", "Какой похудеть, не надо худеть, девочка очень красивая, кровь с молоком!", "Зачем так живот втягивать ахахахаахахахах", "Завистников, которые пишут разные гадости, не слушай, и не обращай внимание!!!", "Очень вульгарно и некрасиво", "Фигура супер !!! Молодец !!!, Мамина", "Горащяя штучка 😍😮. Последняя 🌟😱💣🔥😲", "Для любовницы нармально🔥", "😍😍😍🔥🔥🔥🔥🥵🥵🥵", "Мамкина фигурка❤️", "Очень вульгарно это не прикольно хватит светить своим телом", "А девочка выросла!", "Гарна дівчинка, заздріть мовчки", - написали поклонники.

Напомним, что раскрепощенная Полякова устроила тряску "орехами" в золотом микро-бикини: "Могла б и трусы уже снять"

Как сообщала Politeka, бесстыжая Полякова в невидимом бикини выставила напоказ свои "румяности" на пляже: "Очень жарко"

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой ушла в отрыв на роскошном курорте, удивив даже маму: "Ты что, бухаешь?"