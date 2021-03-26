Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала свое настроение

Как пишет Politeka.net, экзотическая красотка любит эпатировать публику, удивляя снова и снова эффектными выходками и образами. Красотка поняла, что нравится публике и с удовольствием дает им то, что они ждут.

Этот раз не стал исключением, ведь Мишель опубликовала ролик из ТикТока в сторис Инстаграм, где показалась в кожаных штанах и топе. Рядом стояла подружка в дижсан и блузе. Подружки танцевали, а после этого показали неприличный жест средним пальцем.

"Настроение - пятница", - написала звезда.

Фанаты в ТикТоке поставили под роликом сотни лайков и написали комментарии:

"Для чего жесты, некрасиво", "А к чему тут пальцы?", "Что-то употребили", "Ура, первый", "Отпад", "Ахахаха", "Можно медальку", "Воу".

Мы писали, что украинская певица с экзотическими корнями Мишель Андраде заинтриговала пикантным моментом на случайных кадрах.

24-летнюю звезду, раскруткой которой занимается продюсер Потап, внезапно засняли вместе с экс-солистом "Время и Стекло", рэпером Позитивом.

Напомним, горячая подопечная Потапа Мишель Андраде в латексном мини устроила сеанс соблазна

А еще Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" оказался под капельницей на фоне разговоров о романе с Андраде

Также Politeka сообщала, что знойная подопечная Потапа Андраде наделала шуму видом в ошейнике и портупее



