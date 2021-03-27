Балерина Екатерина Кухар показала, как ее балует любимый муж Александр Стоянов

Как сообщает Politeka.net , известная украинская балерина Екатерина Кухар, которая замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно в своих сторис звездная красотка показала, чем балует ее муж, когда они дома.

Как видно, Александр решил приготовить любимой запеченную в фольге рыбу. Процесс готовки Катя снимала на видео и показала своим поклонникам. В кадре не видно ни балерину, ни ее мужа, только их руки, а также слышно голос. Стоянов замариновал целую рыбу и начал деликатно заворачивать ее в фольгу, при этом спрашивая у жены, все ли он делает правильно.

"Все, можно запаковывать?", - говорит Александр. "Ну так это видео", - отвечает ему Катя. "Я знаю", - парирует ей муж. "Когда шеф-повар под рукой", - шутливо подписала Кухар свое видео. Похоже, Александру Стоянову срочно пора на "МастерШеф", с такими кулинарными навыками.

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