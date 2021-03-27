Балерина Екатерина Кухар показала, как ее балует любимый муж Александр Стоянов
Как сообщает Politeka.net, известная украинская балерина Екатерина Кухар, которая замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно в своих сторис звездная красотка показала, чем балует ее муж, когда они дома.
Как видно, Александр решил приготовить любимой запеченную в фольге рыбу. Процесс готовки Катя снимала на видео и показала своим поклонникам. В кадре не видно ни балерину, ни ее мужа, только их руки, а также слышно голос. Стоянов замариновал целую рыбу и начал деликатно заворачивать ее в фольгу, при этом спрашивая у жены, все ли он делает правильно.
"Все, можно запаковывать?", - говорит Александр. "Ну так это видео", - отвечает ему Катя. "Я знаю", - парирует ей муж. "Когда шеф-повар под рукой", - шутливо подписала Кухар свое видео. Похоже, Александру Стоянову срочно пора на "МастерШеф", с такими кулинарными навыками.
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