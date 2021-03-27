Телеведущий Юрий Горбунов умилил семейными кадрами
Как передает Politeka.net, новые фото шоумен опубликовал на своей страничке в Instagram.
"Официально первый день весны!", - говорится в подписи к посту к фото.
По случаю наступления хорошей погоды, звездная семья решила выбраться на прогулку к водоему.
В кадр попал и четырехлетний сын телеведущих. Иван родился 18 февраля 2017 года, и с тех пор родители очень редко показывают ребенка в сети.
Ранее в своем Instagram Горбунов показал фото, на котором маленький Иван держится за руль автомобиля. Милое фото пришлось по душе поклонникам Юрия.
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"С таким водителем, папа спокоен! (Пока мама не видит)", - написал известный телеведущий.
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