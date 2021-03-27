Известная певица 45-летняя Наталья Могилевская показала как проходят мастер-классы в талант-школе, которую звезда организовала со своими коллегами

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм знаменитость опубликовала первые кадры подготовки к мастер-классам в талант-школе.

Наталья рассказала, что в субботу начинаются мастер-классы. "У нас сегодня мастер-класс, которые проходят совместно с WonderLab". В это время Наталья повернула камеру и показала мужчину, который представляет популярную подростковую "Академию реальных знаний".

Потом Наталья подошла к девушкам подросткам, которые пришли на мастер-класс. "А-ну, девочки, припевчик какой-то, быстренько! они не были готовы!", - рассказывает Наталья, а девушки начинают петь хором песенку на английском языке.

"Ю-хууу!", - закончили девчонки песню.

Наталья Могилевская не так давно рекламировала открытие набора в свою талант-школу желающих обучиться игре на барабанах и гитаре, в которой и сама решила научиться владеть ударной установкой.

В последнее время Могилевская начала активную деятельность, после долгого перерыва ворвавшись в украинский шоубиз яркими перевоплощениями образов, новыми песнями и конечно новой любовью. Могилевской приписывают роман с украинским миллионером Олегом Рыжовым, с которым она часто появляется вместе.

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