Известная певица 45-летняя Наталья Могилевская показала как проходят мастер-классы в талант-школе, которую звезда организовала со своими коллегами
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм знаменитость опубликовала первые кадры подготовки к мастер-классам в талант-школе.
Наталья рассказала, что в субботу начинаются мастер-классы. "У нас сегодня мастер-класс, которые проходят совместно с WonderLab". В это время Наталья повернула камеру и показала мужчину, который представляет популярную подростковую "Академию реальных знаний".
Потом Наталья подошла к девушкам подросткам, которые пришли на мастер-класс. "А-ну, девочки, припевчик какой-то, быстренько! они не были готовы!", - рассказывает Наталья, а девушки начинают петь хором песенку на английском языке.
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Наталья Могилевская не так давно рекламировала открытие набора в свою талант-школу желающих обучиться игре на барабанах и гитаре, в которой и сама решила научиться владеть ударной установкой.
В последнее время Могилевская начала активную деятельность, после долгого перерыва ворвавшись в украинский шоубиз яркими перевоплощениями образов, новыми песнями и конечно новой любовью. Могилевской приписывают роман с украинским миллионером Олегом Рыжовым, с которым она часто появляется вместе.
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