Известная модница и певица Тина Кароль устроила заводные танцы с Юлией Саниной на съемках шоу

Недавно состоялась премьера четвертого эпизода шоу звездных пародий "Липсинк баттл", в котором знаменитости соревновались за звание лучшего пародиста страны. В этом выпуске за право попасть в суперфинал проекта боролась первая пара участников — победительница "Евровидения", певица Джамала и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Тина Кароль не смогла обойти стороной выступление Юлии, с которой успела подружиться и даже станцевала вместе на паркете в «Танцах», чтобы поддержать знакомую. По словам Саниной, петь в шоу было сложно, ведь надо было петь под фанеру, тогда как она привыкла исполнять все вживую.

Саниной достался образ Кристины Агилеры, фронтвумен группы The Hardkiss "липсила" хит американской звезды Саndy Man. Под эту песню после сама Тина решила сплясать с Юлией, соревнуясь в мастерстве и смеясь на сцене вместе с ней, под многими постами поклонники написали, что звездам "нужен Саndy Man" в пару к их исполнению.

До этого в Инстаграм-паблике "1+1" разместили видео, на котором Тина Кароль и Потап ссорятся, доходит до того, что их растягивает полиция. На сцене звездных пародий ведущие исполнили известный хит Кузьмы и Натальи Могилевской "Ты мне не даешь"/"Ти мені не даєш".

Ведущие практически поссорились, Потап ругал Тину, а Тина играла роль обиженной жены. Артисты сумели достаточно хорошо изобразить игру ссорящихся супругов.

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