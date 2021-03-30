Экс-солистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская, показала себя без косметики

36-летняя артистка после распада группы решила заняться сольной карьерой, сообщает Politeka.net. Слава уже презентовала клип на песню "911".

Стоит отметить, что певица не забывает проводить время со своими детьми, регулярно публикуя кадры с их участием в своем Инстаграм. К слову, у красотки - шестилетний сын Леонард и пятилетняя дочь Лаура.

В этот раз красотка опубликовала сторис, в котором не только показала своего подросшего сына, но и себя без косметики.

Слава записала видео, находясь в белоснежной постели.

"Доброе утро", - улыбаясь, произнесла она и перевела камеру на сына.

Мальчик посмотрел в камеру и также улыбнулся. Так начался день у звезды.

Стоит отметить, что сейчас на Каминскую подписан один миллион человек, с которыми она регулярно делится кадрами семейного отдыха или творчества.

Ранее мы писали, что дуэт Слава Каминская и Виктория Смеюха в составе группы "НеАнгелы" проработали 15 лет. За это время дуэт выпустил пять альбомов и более 20 клипов. Также группа заработала много номинаций и статуэток.

Каминская после распада коллектива рассказала, как относится к бывшей коллеге.

"Я могу назвать Вику коллегой, я могу назвать Вику: "Человек, который провел со мной 15 лет", - поделилась певица.

Стало понятно, что девушки так и не стали близкими подругами.

Напомним, Каминская в коже козырнула прелестями, показав, что будет делать после распада «НеАнгелов»: "Ты же мать!".

Как сообщала Politeka, Слава Каминская из "НеАнгелов" решилась показать лицо после пластики без макияжа: "Вот уже 13 лет...".

Также Politeka писала, Похудевшая Каминская показала новую себя, с "НеАнгелами" покончено навсегда: "С премьерой!".