Православные и католики должны праздновать Пасху в один и тот же день
Как передает Politeka.net, с таким заявление выступил преподаватель Киевской православной богословской академии Андрей Дудченко на своей страничке в Facebook.
Он отметил, что на Первом Вселенском соборе решили следовать Александрийской пасхалии и пришли к выводу, что все христиане будут праздновать Пасху Христову в один день.
"Сначала должно наступить весеннее равноденствие, далее должно наступить полнолуние, в ближайшее воскресенье после этого - Пасха. Получается, Пасха Христова должна быть в следующее воскресенье, то есть 4 апреля. Но у нас почему-то Пасха будет аж 2 мая. ", - пояснил Дудченко.
Он подчеркнул, что сам выступает за новый стиль и за новую пасхалию.
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"Пасху надо праздновать всем христианам вместе", - подытожил Дудченко.
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