Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что заставило его ехать к врачам посреди ночи

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который принимал участие в "Танцах со звездами", а недавно стал ведущим популярного шоу "Маска", часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Прошлой ночью Вова взволновал своих поклонников кадрами в сторис, а потом объяснил, что ночью ездил к врачам.

Сначала Остапчук показал короткое видео из машины, которое было снято ночью, похоже, тогда он как раз ехал в больницу со своей женой Кристиной. Дальше он выложил кадр и лифта, на котором можно заметить, что у него в носу ватный тампон. А уже под утро Владимир записал видео, в котором объяснил, что ездил делать МРТ посреди ночи.

"Ребят, все хорошо. На самом деле, у меня очень сильно болит плечо, наверное, уже третью неделю. Наверное, где-то сильно потянул на тренировке. Поэтому ехал делать МРТ плечевого сустава. Единственное, из-за того, что сейчас очень плохая ситуация с ковид и вообще все расписано на пару недель вперед, было время только ночью. Поэтому Вове, кровь из носу, в буквальном смысле, нужно было это сделать", - рассказал Остапчук в сторис, когда уже вышел после процедуры.

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