Долгожительница из Черновцов поборола коронавирус

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ИА АСС.

Так, в городе Черновцы 100-летняя женщина вылечилась от коронавируса. Ее госпитализировали в больницу с 30% поражения легких.

Отмечается, что Мария Тихоновна, которой уже 100 лет, вместе со всей семьей в начале марта заболели ковидом. Женщину госпитализировали с поражением легких. Сначала она нуждалась в кислородной поддержке, однако со временем начала выздоравливать.

"Она лечилась дома сначала. Когда стало хуже – отправили к нам. Это было в середине марта. Две недели мы все переживали. Она поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше - состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с недугом", - рассказала старший врач второго этажа "ковидного" отделения больницы №1 Елена Крапивина.

По словам врачей, сейчас ПЦР-тест у женщины уже показывает отрицательный результат.

В больнице, где 100-летнюю Марию спасли от коронавируса, она раньше работала медсестрой. В свои 100 лет на больничную койку долгожительница попала впервые в жизни. В день выписки из медицинского учреждения врачи подарили женщине цветы.

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