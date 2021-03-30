Польша вводит изменения в режим въезда в страну

Как передает Politeka.net, новые правила посещения страны сообщили в украинском посольстве.

Так, с 30 марта для пребывания в стране будет недостаточно только негативного результата теста.

Для украинцев будут действовать следующие правила:

  • направляться на обязательный карантин;
  • наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина;
  • освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши;
  • вид теста - PCR или антиген-тест.

Стоит отметить, что на прошедшей неделе в Польше регистрировались рекордные показатели заражений за все время эпидемии.

В пятницу, 26 марта, было подтверждено более 35 000 новых случаев.

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коронавирус, больница, врачи

В связи с переполненностью больниц с 29 марта в стране начали перевозить коронавирусных больных между регионами.

Напомним, ужесточение карантина в Украине: местные власти собрались остановить транспорт и закрыть детсады, детали.

Как сообщала Politeka, врачи забили тревогу из-за коронавируса и бездействия начальства в Житомире.

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