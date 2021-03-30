Польша вводит изменения в режим въезда в страну
Как передает Politeka.net, новые правила посещения страны сообщили в украинском посольстве.
Так, с 30 марта для пребывания в стране будет недостаточно только негативного результата теста.
Для украинцев будут действовать следующие правила:
- направляться на обязательный карантин;
- наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина;
- освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши;
- вид теста - PCR или антиген-тест.
Стоит отметить, что на прошедшей неделе в Польше регистрировались рекордные показатели заражений за все время эпидемии.
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