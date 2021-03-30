Польша вводит изменения в режим въезда в страну

Как передает Politeka.net, новые правила посещения страны сообщили в украинском посольстве.



Так, с 30 марта для пребывания в стране будет недостаточно только негативного результата теста.

Для украинцев будут действовать следующие правила:

направляться на обязательный карантин;

наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина;

освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши;

вид теста - PCR или антиген-тест.

Стоит отметить, что на прошедшей неделе в Польше регистрировались рекордные показатели заражений за все время эпидемии.



В пятницу, 26 марта, было подтверждено более 35 000 новых случаев.

В связи с переполненностью больниц с 29 марта в стране начали перевозить коронавирусных больных между регионами.



Напомним, ужесточение карантина в Украине: местные власти собрались остановить транспорт и закрыть детсады, детали.

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