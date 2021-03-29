Местные власти намерены рассмотреть ужесточение карантинных ограничений
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.
К такому решению городские власти пришли из-за негативной динамики распространения коронавируса в регионе. Кроме того, места в больницах Львова уже заполнены почти на 90%.
"Сейчас стоит задача иметь 2000 таких койко-мест. Каждый день все больше новых, сложных пациентов поступает. Несмотря на локдаун, динамика не спадает, наоборот, есть рост", - отметил мэр города.
По словам Андрея Садового, решение об ужесточении карантина будет рассмотрено уже 29 марта.
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"Сегодня на штабе будем обсуждать вопрос ужесточения карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта", - пояснил он.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил введения локдауна.
По его словам, в правительстве уже обсуждается этот вопрос. Также Степанов подчеркнул, что одним из запретов в Украине может стать остановка общественного транспорта.
Стоит отметить, что за все время пандемии на Львовщине было подтверждено 101876 случаев заболевания коронавирусом.
Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".
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