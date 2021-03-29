Местные власти намерены рассмотреть ужесточение карантинных ограничений



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

К такому решению городские власти пришли из-за негативной динамики распространения коронавируса в регионе. Кроме того, места в больницах Львова уже заполнены почти на 90%.

"Сейчас стоит задача иметь 2000 таких койко-мест. Каждый день все больше новых, сложных пациентов поступает. Несмотря на локдаун, динамика не спадает, наоборот, есть рост", - отметил мэр города.

По словам Андрея Садового, решение об ужесточении карантина будет рассмотрено уже 29 марта.

"Сегодня на штабе будем обсуждать вопрос ужесточения карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта", - пояснил он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил введения локдауна.

По его словам, в правительстве уже обсуждается этот вопрос. Также Степанов подчеркнул, что одним из запретов в Украине может стать остановка общественного транспорта.

Стоит отметить, что за все время пандемии на Львовщине было подтверждено 101876 случаев заболевания коронавирусом.





Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

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