В последний день марта в Украину придет долгожданная теплая весна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, украинский народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что до 31 марта в Украине потеплеет, и дневная температура будет держаться на уровне 11-13 градусов выше нуля.

При этом синоптик отметил, что в то же время в период 28-30 марта в Украине возможны осадки в виде дождя. Он также сообщил, что в начале апреля снег по Украине уже окончательно растает.

"В первую неделю апреля таяние снега заканчивается, и до 31 марта дневная температура по Украине будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла. Дождь возможен до 30 марта, как раз тогда должен подойти еще один циклон", - сказал синоптик.

Первая неделя второго месяца весны, по словам Горбаня, будет прохладной. Потом придет потепление. Дневная температура воздуха поднимется до 13-15 градусов, а к 9-10 апреля - до 16-17 градусов. Через день снова будет резкое похолодание до 8-10 градусов днем и до 3-4 градусов тепла ночью.

"Первого апреля на севере Украины возможен дождь со снегом. 8-10 числа произойдут более обильные дожди, а 15-16 уже нас ждут еще более сильные осадки. Далее будет небольшой перерыв, и уже 21-22 апреля дожди возобновятся", - уточнил Горбань.

Напомним, синоптик Наталья Диденко посоветовала не радоваться резкому потеплению в Украине: "задержатся небольшие...".

Как сообщала Politeka, погодные качели добьют украинцев, весна сойдется с зимой: в каких регионах ожидается снег.

Также Politeka писала, атмосферный фронт с Запада ударит по Украине снегом, зима возвращается на конец марта: кадры стихии.