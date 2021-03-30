В последний день марта в Украину придет долгожданная теплая весна
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Так, украинский народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что до 31 марта в Украине потеплеет, и дневная температура будет держаться на уровне 11-13 градусов выше нуля.
При этом синоптик отметил, что в то же время в период 28-30 марта в Украине возможны осадки в виде дождя. Он также сообщил, что в начале апреля снег по Украине уже окончательно растает.
"В первую неделю апреля таяние снега заканчивается, и до 31 марта дневная температура по Украине будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла. Дождь возможен до 30 марта, как раз тогда должен подойти еще один циклон", - сказал синоптик.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Прожиточный минимум в Украине изменится, в Минсоцполитики сделали важное заявление: "Для расчета соцвыплат..."
В этом месяце умер последний человек: с карты Украины исчезло известное село
Синоптик дал прогноз погоды на Пасху 2021, украинцев ждет неприятный сюрприз: "май будет..."
Редкое фото мужа и сына Кравец из "Квартал 95" вызвало ажиотаж: "Папа и маленькая Леночка!"
Первая неделя второго месяца весны, по словам Горбаня, будет прохладной. Потом придет потепление. Дневная температура воздуха поднимется до 13-15 градусов, а к 9-10 апреля - до 16-17 градусов. Через день снова будет резкое похолодание до 8-10 градусов днем и до 3-4 градусов тепла ночью.
"Первого апреля на севере Украины возможен дождь со снегом. 8-10 числа произойдут более обильные дожди, а 15-16 уже нас ждут еще более сильные осадки. Далее будет небольшой перерыв, и уже 21-22 апреля дожди возобновятся", - уточнил Горбань.
Напомним, синоптик Наталья Диденко посоветовала не радоваться резкому потеплению в Украине: "задержатся небольшие...".
Как сообщала Politeka, погодные качели добьют украинцев, весна сойдется с зимой: в каких регионах ожидается снег.
Также Politeka писала, атмосферный фронт с Запада ударит по Украине снегом, зима возвращается на конец марта: кадры стихии.