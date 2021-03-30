В начале апреля украинцев ждет опасный метеоудар, который может принести большие неудобства метеозависимым людям

О том, в какие дни апреля украинцев ждут опасности из космоса, рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Всего в апреле опасная магнитная активность будет наблюдаться три раза. Так, 8 и 9 апреля специалисты прогнозируют возбуждение магнитосферы земли, однако по уровню активности эти дни не тянут даже на слабую магнитную бурю.

Первый полноценный метеоудар ожидается 10 апреля. Затем магнитные бури накроют Землю 16 и 17 апреля. При этом в последний день полноценного удара также ждать не стоит: магнитосфера просто останется возбужденной после бури накануне.

Украинцев предупредили о том, что магнитные бури могут оказывать влияние на работу кровотока и сосудов, вызывая головные боли, головокружения или проблемы с сердцем. В связи с этим, метеозависимым людям стоит быть особенно осторожными в эти дни.

В качестве мер профилактики в дни метеоударов стоит отказаться от алкоголя; жирной, острой и соленой пищи; уменьшить количество физических нагрузок; пить больше воды; чаще находиться на свежем воздух; следить за давлением и остерегаться обострения хронических заболеваний.

Напомним, магнитные бури ударят с новой силой по Одессе: в какие дни быть готовым и чего опасаться.

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