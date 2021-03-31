Пасху в 2021 году украинцы отмечают 2 мая
Идеальный рецепт главного праздничного кулича довольно сложно найти. Поэтому в преддверии светлого праздника Пасхи участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ефим Кравченко поделился своим идеальным рецептом.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 500 мл
- сахар – 25 г
- мука – 100 г
- дрожжи свежие – 20 г
- дополнительно 75 г муки
Ингредиенты для теста:
- белок – 150 г
- желтки – 100 г
- сахар – 220 г
- сливочное масло – 250 г
- растительного масло – 60 г
- мука – 600–700 г
Ингредиенты для сиропа:
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- цукаты (вишня, изюм, орехи) – 400 г
- вода – 200 мл
- сахар – 120 г
- черный ром – 80 мл
Ингредиенты для глазури:
- белок – 150 г
- сахар – 300 г
Приготовление опары и пасхи:
- Начнем с опары. Разогреваем молоко с сахаром до 38–40 градусов. Добавляем дрожжи и муку. Растираем все до однородности (можно эту массу пробить погружным блендером). Добавляем 75 г муки и оставляем подходить.
- В сотейнике готовим сироп. Когда закипел, снимаем с огня. Даем остыть и добавляем к сиропу черный ром и цукаты. И оставляем на несколько часов.
- Взбиваем белки и желтки с сахаром (по 110 г) до хорошей пены. Растапливаем сливочное масло.
- Когда опара подошла, добавляем к ней желтки и белки, взбитые с сахаром, растопленное сливочное масло и растительное масло. Перемешиваем до однородности и добавляем муку.
- Когда тесто будет готово, оставляем его на первую расстойку на 1 час. Затем обминаем тесто. Вторая расстойка 40 минут. Обминаем.
- Формируем тесто в соответствии с вашей формой.
- Оставляем тесто на 30–40 минут подходить в форме.
- Выпекаем при 170 градусах. Время зависит от вашей формы.
Приготовление глазури:
- Смешиваем белок с сахаром и на паровой бане при постоянном помешивании доводим массу до 55 градусов. Если нет градусника, ориентируйтесь на то, что в массе не должно остаться кристаллов сахара.
- После взбиваем до мягких пиков.
- Для декора я использую цукаты, орехи, сухоцветы, сублимированные ягоды и фрукты.
К слову, как известно, праздник Пасхи в текущем году у православных верующих приходится на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. Оба праздника являются государственными и выпадают на выходные дни.
Согласно статье 67 Кзот, в случае, когда официальный праздник совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий после праздничного.
Таким образом, украинцы получат сразу 4 выходных - с 1 по 4 мая (выходной субботы, на который попадает Международный день труда, переносится на понедельник 3 мая, а выходной воскресенья, на который выпадает Пасха - на вторник 4 мая).
На этом майские выходные не закончатся. Уже через неделю, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают государственный праздник День Победы. Он также предусматривает перенос выходного дня на 10 мая.
Таким образом, всего в мае будет 18 рабочих дней и целых 13 выходных и праздничных.
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