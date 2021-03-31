Пасху в 2021 году украинцы отмечают 2 мая

Идеальный рецепт главного праздничного кулича довольно сложно найти. Поэтому в преддверии светлого праздника Пасхи участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ефим Кравченко поделился своим идеальным рецептом.

Ингредиенты для опары:

  • молоко – 500 мл
  • сахар – 25 г
  • мука – 100 г
  • дрожжи свежие – 20 г
  • дополнительно 75 г муки

Ингредиенты для теста:

  • белок – 150 г
  • желтки – 100 г
  • сахар – 220 г
  • сливочное масло – 250 г
  • растительного масло – 60 г
  • мука – 600–700 г

Ингредиенты для сиропа:

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  • цукаты (вишня, изюм, орехи) – 400 г
  • вода – 200 мл
  • сахар – 120 г
  • черный ром – 80 мл

Ингредиенты для глазури:

  • белок – 150 г
  • сахар – 300 г

Приготовление опары и пасхи:

  1. Начнем с опары. Разогреваем молоко с сахаром до 38–40 градусов. Добавляем дрожжи и муку. Растираем все до однородности (можно эту массу пробить погружным блендером). Добавляем 75 г муки и оставляем подходить.
  2. В сотейнике готовим сироп. Когда закипел, снимаем с огня. Даем остыть и добавляем к сиропу черный ром и цукаты. И оставляем на несколько часов.
  3. Взбиваем белки и желтки с сахаром (по 110 г) до хорошей пены. Растапливаем сливочное масло.
  4. Когда опара подошла, добавляем к ней желтки и белки, взбитые с сахаром, растопленное сливочное масло и растительное масло. Перемешиваем до однородности и добавляем муку.
  5. Когда тесто будет готово, оставляем его на первую расстойку на 1 час. Затем обминаем тесто. Вторая расстойка 40 минут. Обминаем.
  6. Формируем тесто в соответствии с вашей формой.
  7. Оставляем тесто на 30–40 минут подходить в форме.
  8. Выпекаем при 170 градусах. Время зависит от вашей формы.

Приготовление глазури:

  1. Смешиваем белок с сахаром и на паровой бане при постоянном помешивании доводим массу до 55 градусов. Если нет градусника, ориентируйтесь на то, что в массе не должно остаться кристаллов сахара.
  2. После взбиваем до мягких пиков.
  3. Для декора я использую цукаты, орехи, сухоцветы, сублимированные ягоды и фрукты.

К слову, как известно, праздник Пасхи в текущем году у православных верующих приходится на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. Оба праздника являются государственными и выпадают на выходные дни.

пасха

Согласно статье 67 Кзот, в случае, когда официальный праздник совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий после праздничного.

Таким образом, украинцы получат сразу 4 выходных - с 1 по 4 мая (выходной субботы, на который попадает Международный день труда, переносится на понедельник 3 мая, а выходной воскресенья, на который выпадает Пасха - на вторник 4 мая).

Пасха

На этом майские выходные не закончатся. Уже через неделю, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают государственный праздник День Победы. Он также предусматривает перенос выходного дня на 10 мая.

Таким образом, всего в мае будет 18 рабочих дней и целых 13 выходных и праздничных.

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