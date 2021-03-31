Введение локдауна в Украине неизбежно

Такое заявление сделала ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская в комментарии UNN.

По ее словам, ограничительные меры нужно вводить грамотно, а начать нужно из образовательных заведений.

"Вы видите, что сейчас мы без локдауна просто не обойдемся. Причем ввести его нужно грамотно: поговорить с эпидемиологами, максимально перевести всех на работу онлайн и школы тоже - это один из рассадников инфекционных заболеваний... Наше образование страдает с 90 - х годов и ничего за год не случится, а то что сейчас творится в клиниках - разуму не поддается, это Бородино. Нам надо сейчас всем пережить этот период", - отметила Голобовская.

Инфекционист подчеркнула, что даже несмотря на оперативное закрытие страны на локдаун отделения интенсивной терапии будут уже через три недели.

"Сейчас есть возможность организовать доставку продуктов. Школы закрыть, вузы. На месяц нужно оставить работать только медицинский персонал... У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые... Это кошмар. Оставить работать медицинские учреждения и обеспечить им обслуживание", - подытожила медик.



Стоит отметить, что за 30 марта было подтверждено 11 226 новых случаев заражения вирусом. Суточный прирост по сравнению с 29 марта увеличился более чем на 500.

Среди новых зараженных оказались 491 ребенок и 335 медработников.

Также неутешительная статистика и в смертности от коронавируса: за прошедшие сутки болезнь забрала жизни 407 украинцев, что является рекордом за все время пандемии в стране.

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