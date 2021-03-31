Высший антикоррупционный суд Украины отменил арест дома якобы любовницы экс-президента Виктора Януковича Любви Полежай

Как сообщается в решении, отменен наложенный в феврале 2015 года арест на дом площадью 417 кв. м на улице Святославской в селе Новые Петровцы.

Так, арест был наложен из-за сожительства Полежай с Януковичем и вероятности того, что дом принадлежал беглому экс-президенту или был куплен за его деньги.

Право собственности на дом было получено уже во время Революции Достоинства – 24 декабря 2013 года, передает "Обозреватель".

К слову, покойный Геннадий Кернес оставил миллиардное "наследство" своим ближайшим родственникам.

Огромное количество объектов недвижимости в Харькове после смерти мэра города Геннадия Кернеса перешел в собственность его жены Оксаны Гайсинской и пасынка Родиона Гайсинского, об этом сообщают в сюжете Bihus.Info.

Среди недвижимости в "наследство" Гайсинским перешла земля под самыми большими харьковскими рынками, кафе и зданиями в историческом центре Харькова.

Журналисты подсчитали, что стоимость активов, владельцами которых теперь по сути являются Оксана и Родион Гайсинские, может составлять около 1,3 млрд гривен.

В то же время это может быть не исчерпывающий перечень имущества, которое "получили в наследство" родственники Кернеса, говорится в сюжете.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.