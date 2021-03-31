Астролог назвала самые неблагоприятные дни апреля



Как передает Politeka.net, как справится и чего стоит избегать в эти даты, специалист Юлия Погорельченко рассказала на своей страничке в Instagram.

Астролог отметила, что украинцев ждет период холостой луны.

В связи с этим, Юлия советует не начинать новых дел, проходить медицинские обследования, сдавать анализы и назначать операции.

Также на работе стоит повременить или перенести заключение новых договоров или соглашений.

В период холостой луны нежелательно оформлять документы, подавать ходатайства и обращаться в государственные структуры.



В то же время, астролог советует в эти дни проводит время гуляя на свежем воздухе. Также не лишним будет заняться повседневными делами.

Всего неблагоприятных дней в апреле будет 14:

Стоит отметить, что апрель может стать периодом успеха для трех знаков Зодиака.

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