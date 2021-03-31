Астролог назвала самые неблагоприятные дни апреля
Как передает Politeka.net, как справится и чего стоит избегать в эти даты, специалист Юлия Погорельченко рассказала на своей страничке в Instagram.
Астролог отметила, что украинцев ждет период холостой луны.
В связи с этим, Юлия советует не начинать новых дел, проходить медицинские обследования, сдавать анализы и назначать операции.
Также на работе стоит повременить или перенести заключение новых договоров или соглашений.
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В период холостой луны нежелательно оформлять документы, подавать ходатайства и обращаться в государственные структуры.
В то же время, астролог советует в эти дни проводит время гуляя на свежем воздухе. Также не лишним будет заняться повседневными делами.
Всего неблагоприятных дней в апреле будет 14:
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