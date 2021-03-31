Украинка, у которой все семья заболела коронавирусом, рассказала о лечении

Своей историей женщина поделилась с 33 каналом.



По словам Раисы Чайки, сначала болячка свалила ее сына, а потом и их с мужем. С каждым днем супругам становилось хуже.

"Я была в самом аду этой болезни, потому что муж был на аппарате «СИПАП» и я видела как он боролся за жизнь", - поделилась женщина воспоминаниями с больницы.

Раиса отметила, что персонал медучреждения не давал им упасть духом и оказывал не только профессиональную, но и моральную поддержку.

"Почти весь персонал уже переболел ковидом и повыходили на работу обессиленные, делятся личным опытом, не жалея себя, работают дальше. Врачи-анестезиологи, в которых очень много работы, не покладая рук, вытаскивают всех из этого ада. Когда делают обходы, то медики подходят к каждому, берут за руку и в этих изнуренных тяжелым трудом глазах такая доброта, такая нежность и вера в жизнь, они радуются за каждого из нас, работая не покладая сил", - рассказала женщина.

По ее словам, в период пандемии именно медики являются главной надеждой на спасение для каждого.

"Я очень прошу, молю, чтите и молитесь за жизнь врачей, они же идут вторые после Бога, которые спасают нас, не жалея своей жизни, отдавая свои последние силы. Я это говорю не только от себя, это мнение очень многих пациентов, прошедших от тяжелого состояния до полного выздоровления", - поделилась Раиса.

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