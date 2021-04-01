Украинская певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, певица отправилась сейчас в Египет, где пребывает уже некоторое время. Смеюха регулярно делится фото из отдыха, подогревая к себе интерес в социальных сетях. Красотке удалось собрать сотни тысяч фанатов в Инстаграм, которые только и ждут момента, чтобы засыпать комплиментами Викторию.

"Говорят, смысл фотографий в том, что она сохраняет долю секунды, которая никогда больше не повторится, то самое мгновение, когда мы испытываем различные эмоции", - написала звезда под фото.

На фото красотка позировала без белья и в прозрачной накидке. Звезда стояла у пальмы, согнув ножку, чтобы увлечь ягодицами, которые оказались не прикрыты. Девушка оставила еще несколько фото в других ракурсах.

"Супер-эмоции", "Вика, вы очень артистичны, фотогеничны и божественны!!!", "Ты просто супер нереально красивая просто Вау", "Вы очень красивая, весёлая и позитивная", "Красотулька!!! Так’с, пора возвращаться в наш "Сенсатори", "Обожаю смотреть с вами фото", "Вика, вы очень красивая женщина прекрасная классные фотки вы супер:)".

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