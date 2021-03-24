Одна из солисток группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха после известий о распаде группы отправилась в Египет, где в неравной схватке с мужчиной признала свое поражение

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм девушка показала несколько кадров активного отдыха. Для видео певица надела желтое бикини и майку, и отправилась соревноваться с мужчиной в эстафете, где нужно побегать попрыгать, забить мяч и метко попасть в цель кольцами.

Ведущий, увидев настрой Виктории заявил, что она настроена очень решительно "Виктория вообще не шутит", - произнес ведущий.

Виктория сильно старалась, на видео видно, как девушка выкладывается на полную, однако мужчина, соперник по соревнованию, оказался проворнее.

Виктория подписала видео: "Не удивительно, что мужчина меня переиграл и оказался сильнее. Но я во всем нахожу позитив!".

Виктория стартовала первой, она пробежала преграды и старалась прыгать как можно быстрее, но когда нужно было клюшкой отправить мяч в ворота, тут произошла заминка, и девушка на несколько секунд уступила своему сопернику.

Стоит сказать, что Вика в чудесной форме. Она поделилась секретом своей стройной фигуры - правильное питание, спорт и массаж. Результат удовлетворяет девушку, которая гордится своим телом, показывая его прелести.

Напомним, группа "НеАнгелы", в которой Виктория пела вместе со Славой Каминской недавно прекратила свое существование. Однако девушки не слишком расстроились, и заявили о продолжении карьеры в новых образах.

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