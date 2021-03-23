Известная украинская певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала, как получает удовольствие от отдыха

Как пишет Politeka.net, Виктория решила не тратить время зря и отправилась на отдых в Египет. Девушка после прилета начала активно делиться кадрами из отпуска в Инстаграм, подогревая к себе еще больший интерес.

Этот раз не стал исключением, ведь Смеюха появилась в шикарном платье с декольте и шляпке, позируя на яхте. Девушка игриво стала на носочки, восхищая стройностью.

"Мне говорят, что я выгляжу моложе своих лет. Поэтому жизнь — мой драйв и кайф", - написала Виктория.

На втором кадре Виктория решила обойтись без шляпы. Красотку ласкал небольшой ветер, поэтому волосы оказались растрепанными, а платье довольно сильно поднялось.

"Если мгновение является особенным, волшебным, то и жизнь становится такой же особенной и волшебной. Секрет заключается в том, чтобы собрать как можно больше таких мгновений", - подписала Виктория второй снимок.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментариями под фото:

"Красавица, фигура огонь", "Ты выглядишь бомбичемки !!!!!и не важно сколько вам лет!", "Красотка! Как античная статуя", "Ты целое волшебное мгновение", "Очень, очень красивая,стильная, обворожительная!".

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