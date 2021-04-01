2 апреля православная церковь в этот день почитает святую Фотину, которая была родом из древнего палестинского города Самария
Именно с ней разговаривал Иисус у колодца Иаковлева, расположенного рядом с городом Сихарь.
Считалось, что именно по этой причине вода в день 2 апреля обладает полезными свойствами, и в народе знахари 2 апреля использовали ее для лечения разных болезней и снятия порчи.
В этот день считалось очень полезным умыться водой из колодца - она приравнивается к святой воде.
Наши предки верили, так можно было обеспечить себя здоровьем на весь год.
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Что нельзя делать 2 апреля
В этот день не стоит злиться, излучать негативную энергетику, думать о плохом и затевать ссоры.
Также противопоказано ругаться и бранится.
Что надо делать 2 апреля
Сегодня стоит задуматься о высоком и заняться постановкой целей.
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