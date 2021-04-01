Вблизи Закарпатья произошло землетрясение
Подземные толчки силой 2,5 балла зафиксировали после обеда 30 марта, передает "Мукачево нет" ссылаясь на главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился между городами Яремче и Надворная Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.
По классификации землетрясений относится к неосязаемых, поэтому разрушений вследствие земных толчков не зафиксировано.
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Стоит отметить, что в последние недели ситуация с коронавирусом в Украине остается тяжелой. Так, за 30 марта в стране было зафиксировано 11 226 новых случаев заражения. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки в больницу попали 5558 зараженных.
За все время пандемии в Украине было зафиксировано 1 674 168 случаев заражения. 1 313 481 человек выздоровел и еще 32 825 скончались.
Напомним, закрываются все школы и детсады, транспорт по спецпропускам: суровый карантин вступает в силу в Киеве.
Как сообщала Politeka, локдаун в Украине: Ляшко назвал области, которым не нужен жесткий карантин.
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