Вблизи Закарпатья произошло землетрясение

Подземные толчки силой 2,5 балла зафиксировали после обеда 30 марта, передает "Мукачево нет" ссылаясь на главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился между городами Яремче и Надворная Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.

По классификации землетрясений относится к неосязаемых, поэтому разрушений вследствие земных толчков не зафиксировано.

Стоит отметить, что в последние недели ситуация с коронавирусом в Украине остается тяжелой. Так, за 30 марта в стране было зафиксировано 11 226 новых случаев заражения. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки в больницу попали 5558 зараженных.

За все время пандемии в Украине было зафиксировано 1 674 168 случаев заражения. 1 313 481 человек выздоровел и еще 32 825 скончались.

Напомним, закрываются все школы и детсады, транспорт по спецпропускам: суровый карантин вступает в силу в Киеве.

Как сообщала Politeka, локдаун в Украине: Ляшко назвал области, которым не нужен жесткий карантин.

Также Politeka писала, что Киев готовят к серьезному ужесточению карантина уже с пятницы: закроют детсады и остановят транспорт.