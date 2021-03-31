В данный момент нет необходимости вводить локдаун по всей территории страны

Как передает Politeka, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske.

Так, по его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом уже стабилизировалась в областях, где ранее были введены карантинные ограничения. В частности, речь идет о Житомирской и Черновицкой областях, а также об украинской столице.

"Поэтому сегодня говорить, что нужно закрывать всю Украину, нельзя. Для Ивано-Франковской области поздно, потому что они сделали это раньше. Такая же ситуация и в Закарпатской области", - сказал Ляшко.

Улучшение ситуации, по словам Ляшко, сейчас наблюдается в Черновцах и в Житомирской области, которая одной из первых ввела карантинные ограничения.

"Киев показывает стабилизацию. Вчера был первый день, когда не наблюдался рост количества госпитализированных и случаев заболевания", - рассказал главный санитарный врач страны.

Кроме того, по его словам, ситуация с ковидом в Херсонской и Кировоградской областях сейчас также стабильна. В Черкасской области по состоянию на сегодняшний день кровати с кислородом заняты на 36%.

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