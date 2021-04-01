Девушки, имеющие круглую форму лица, прекрасно знают, что подобрать прическу в такой ситуации - дело не из легких

Politeka со ссылкой на Women life расскажет, какой образ лучше всего подойдет для круглого лица, чтобы не "добавлять" лишних килограммов.

Асимметричная челка и средняя длина

Такая челка позволяет отвлечь внимание от проблемных зон круглого лица. Все внимание будет сосредоточено именно на челке, а длина остальных волос может остаться средней или быть укороченной.

Пикси с длинной челкой

Пикси - это настоящий тренд текущего года. Прическа достаточно динамичная, яркая и эффектная, но длина не позволяет скрывать недостатки лица. Однако проблему может решить удлиненная челка, она отлично "вытянет" овал визуально.

Каре на удлинение

Эта модель безупречно подходит для визуального сужения лица, особенно в тандеме с диагональной челкой. Длина варьируется в зависимости от желания и вкуса, но щеки в любом случае остаются закрытыми.

Шегги

Это безупречное решение для визуальной коррекции пропорций. Это довольно небрежная и расслабленная прическа, которая позволит вам выглядеть не только стройнее, но и моложе.

Средний каскад

Многослойная стрижка прекрасно подойдет не только для длинноволосых. Средняя длина позволит выглядеть более аккуратно, стильно и выразительно. Этот вариант прекрасно подойдет для прядей, которым необходима пышность, или для волнистых волос.

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