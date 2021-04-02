Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы», украинская певица Виктория Смеюха показала, на какой риск пошла ради жаркого фото с курорта



Как сообщает Politeka.net, исполнительница поделилась в своем Инстаграм яркими кадрами с отдыха в Египте и рассказала, чего ей стоило их получить.

На снимках Смеюха позирует на борту плывущего катера, принимая всевозможные замысловатые позы. Певица призналась, что делать это на полном ходу было не только сложно, но и опасно.

«Кто из вас любит риск так же, как люблю его я? Вероятность свалиться за борт и попасть в царство к Нептуну была высока, но разве на пути к крутому контенту меня может что-то остановить? Тем более, на мне был защитный талисман – тельняшка», - рассказала звезда.

Она добавила, что в подобных путешествиях ей всегда хочется петь, однако она старается этого не делать из-за опасности для голоса.

На снимках Смеюха позирует в ярко-красном купальнике-бикини и тельняшке с красными полосками. На одном из фото она полулежит на катере, высоко задрав вверх одну ногу.

Звезда также поделилась видео, на которых показала, как проходило ее приключение.

Поклонники знаменитости бурно отреагировали на ее пост.

«Красота и грациозность», «Вау, вау! Море, солнце... Открытая и смелая Виктория просто ворвалась в эту жизнь побеждать! А жизнь любит смелых и настоящих!», «Конфетка», «Ну просто ОГОНЬ девушка», «Да я тоже люблю очень рисковать», - пишут люди.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" в прозрачной накидке и без белья устроила испытания страстью: "Обожаю смотреть...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма устроил жаркие танцы с красоткой-брюнеткой в ресторане, Вика из «НеАнгелов» все засняла.

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