Украинец бесплатно лечит зубы людям с особыми потребностями

Ранее Олег Орос бесплатно протезировании зубы пенсионерам, а сейчас решил помогать и людям с ограниченными возможностями, пишет "Мукачево нет".

"Как я обещал начали помогать и дарить улыбку людям с ограниченными возможностями. Попробуй сделать что-то для кого-то очень значимое, и не ждать за это выгоды или платы, а просто искреннее спасибо.

Слезы счастья людей, которые не в состоянии сделать для себя элементарных вещей из-за нехватки средств, это самая большая награда для меня, ощущение, что я действительно для кого-то полезен. Цель жизни - не быть счастливым или богатым. Это быть полезным, быть сострадательным, это для меня имеет значение", - говорит Олег.

Напомним, Киев с 5 апреля вводит строгие ограничения из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса. В столице закрывают школы и садики. Горрожан должны отправить на удаленную работу или в отпуска.

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры".

Заведения общественного питания будут работать работать только на вынос или доставку. Также с 1 апреля прекращается работа продуктовых ярмарок.

Напомним, локдаун с 5 апреля: стало известно, как раздобыть спецпропуск для общественного транспорта.

Как сообщала Politeka, больница перегружена втрое, а медсестры теряют сознание: что происходит в ковидном отделении в Днепре.

Также Politeka писала, что в Украине антирекорд по летальным случаям из-за вируса: Минздрав публикует неутешительные данные.