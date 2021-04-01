В Украине снова увеличилось количество смертей от коронавируса
Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО "Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса".
Так, за прошедшие сутки 31 марта болезнь была подтверждена у 17 569 украинцев.
Глав Минздрава собщил, что среди новых зараженных 813 детей и 486 медработников.
Также неутешительная статистика и в смертности от вируса. В Украине второй день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса: за прошедшие сутки болезнь забрала жизни 421 украинца, что является рекордом за все время пандемии в стране.
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С начала пандемии от коронавируса скончалось 33246 украинцев.
Как стало известно 31 марта, в Киеве решили усилить ограничительные меры. В частности, речь шла об ограничении работы общественного транспорта.
Ранее в МОЗ выступили с заявлением, что в ближайшие 2-3 недели количество больных коронавирусом в сутки может вырасти до 25 тысяч.
Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".
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