Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", показала себя после операции

Как пишет Politeka.net, эпатажная звезда обожает приковывать к себе внимание, удивляя своими образами. Не боится модель и хирургов, регулярно делая операции для изменения своего тела. Сразу после шоу "Від пацанки до панянки" девушка изменила скулы, а теперь взялась за фигуру.

На фото Анастасия показалась с задранной одеждой, чтобы продемонстрировать идеальный пресс. Девушка именно для этого отправилась в Стамбул, где делают подобные операции. На втором снимке звезда показала кадр до хирургического вмешательства.

"Ну как?) Стало и было. Операция называется 6pack. Ещё я сделала липосакцию и липофиллинг в ягодиц, результат есть", - написала Анастасия.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Теперь можно писать программы тренировок и устраивать онлайн марафоны", "Такой вопрос, зачем?", "Класс! Космос ! Какая сумма за все вышла?", "А если поправиться, кубики поверх жира будут или под...?)))", "ахпапаа, сложно поработать в зале?", А ничего страшного, что на первой фотографии мужское тело?".

Мы писали, что Инста-блогер Анастасия Покрещук похвасталась своими новыми достижениями.

В своем Инстаграм Покрещук похвасталась какой красивой ее сделали в Турции. Напомним, модель отправилась в Турцию подрихтовать свое тело. Она откачала лишние жиры, увеличила пятую точку и "нарисовала кубики на пресе.

Напомним, звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук удивила горячими танцами после операции

А еще Politeka писала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук завоевала признание украинок, высказав жесткую правду о мужчинах

Также Politeka сообщала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук удивила образом после операции:



