Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", показала себя после операции
Как пишет Politeka.net, эпатажная звезда обожает приковывать к себе внимание, удивляя своими образами. Не боится модель и хирургов, регулярно делая операции для изменения своего тела. Сразу после шоу "Від пацанки до панянки" девушка изменила скулы, а теперь взялась за фигуру.
На фото Анастасия показалась с задранной одеждой, чтобы продемонстрировать идеальный пресс. Девушка именно для этого отправилась в Стамбул, где делают подобные операции. На втором снимке звезда показала кадр до хирургического вмешательства.
"Ну как?) Стало и было. Операция называется 6pack. Ещё я сделала липосакцию и липофиллинг в ягодиц, результат есть", - написала Анастасия.
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Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Теперь можно писать программы тренировок и устраивать онлайн марафоны", "Такой вопрос, зачем?", "Класс! Космос ! Какая сумма за все вышла?", "А если поправиться, кубики поверх жира будут или под...?)))", "ахпапаа, сложно поработать в зале?", А ничего страшного, что на первой фотографии мужское тело?".
Мы писали, что Инста-блогер Анастасия Покрещук похвасталась своими новыми достижениями.
В своем Инстаграм Покрещук похвасталась какой красивой ее сделали в Турции. Напомним, модель отправилась в Турцию подрихтовать свое тело. Она откачала лишние жиры, увеличила пятую точку и "нарисовала кубики на пресе.
Напомним, звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук удивила горячими танцами после операции
А еще Politeka писала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук завоевала признание украинок, высказав жесткую правду о мужчинах
Также Politeka сообщала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук удивила образом после операции: