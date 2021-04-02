Известная певица Анна Корсун (MARUV) показала эпатажный образ для клипа

Как пишет Politeka.net, Анна обожает дерзкие образы и впечатляет каждый раз новыми нарядами, которые становятся все откровенней и пикантней. Корсун этим подкупила украинских фанатов и продолжает радовать максимально горячим контентом.

Этот раз не стал исключением, ведь Анна опубликовала кусочек из нового клипа, где появилась в кожа и прозрачной. Звезда эффектно двигалась, не стесняясь показать свою фигуру.

"Скоро выйдет наш трек", - написала Анна под фото.

Мишель Андраде, Соня Плакидюк и Леся Никитюк в "один голос" написали: "Огонь"

Фанаты посмотрели видео более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Крутяк. Очень ждем эту пушку", "Ждем шоу, как всегда", "Какой яд", "Просто обалденно, но когда, наверное в этом месяце?" "Огнище", "Безумно хочу услышать полную песню", "Это пушка, шикарная как всегда", "Стилю Ани всегда напрашивался подобный эксперимент. Судя по всему, вышло годно. Ждем изо всех сил!".

Мы писали, что украинская певица MARUV сняла себя в раздевалке в одном белье, заворожив формами.

Как видно, Анна положила телефон и снимает себя у зеркала, она томно позирует, пританцовывая и вертя всеми своими прелестями. А показать действительно есть что. На ней откровенное черное белье, которое едва прикрывает интимные места на теле, но также подчеркивает упругие ягодицы и стройную фигурку.

Напомним, дерзкая MARUV поразила внешностью, проспав целые сутки

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