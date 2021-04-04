Известная актриса Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", устроила зажигательные танцы, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия уже успела прославиться в Украине благодаря своему голосу. Девушка участвовала в различных шоу, после чего ее пригласили стать частью "поющего квартета" в "Женском квартале". Год назад актриса родила первенца, но уже успела вернуться к творчеству.

В этот раз Вера показала видео, где позировала в толпе и штанах. Кекелия начала танцевать в гримерке, демонстрируя эффектное владение телом.

"Мамочка танцует;)

Честно говоря, я думала, что это гораздо легче

Но танец очень заряжает", - написала звезда под фото.

Фанаты сразу принялись комментировать видео:

"Эй, мамка, в телеграм зайди", "Крутая", "Крутая мамочка".

Мы писали, что известная актриса Вера Кекелия поделилась новыми кадрами из преображением.

"Моя племянница сказала, что эти кадры настоящая эстетика. А она знает толк - нынешняя молодёжь меня так удивляет своим мироощущением. Они точно знают как это быть собой, как это слышать свой внутренний голос, они знают, что такое свобода! В тот день мы тоже прислушались с Мартусей к своему мироощущению, позволили быть свободе и создали эту прекрасную эстетику;))", - написала Кекелия под фото.

Напомним, лучезарная Кекелия из "Женского квартала" потрясла бюстом и ягодицами, разогреваясь в гримерке

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