В Днепре спасают украинцев, которые находятся в тяжелейшем состоянии из-за коронавируса

Как передает Politeka.net, о состоянии пациентов рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей страничке Facebook.

"Словно в ужасном сне…Отчаянные усилия выжить. Самые тяжелые. Разговор через маску с пациентами в сознании. Страх, надежда и боль в глазах. Валентина не может больше 10 секунд без маски. Просит добавить кислород, сжимает руку, не отпуская. Говорит несколько слов, экономит силы", - поделился медик.

Риженко отметил, что на днях удалось спасти детей двух рожениц с 95% поражением легких, но борьба за их жизнь будет продолжаться еще долго.