В Днепре спасают украинцев, которые находятся в тяжелейшем состоянии из-за коронавируса
Как передает Politeka.net, о состоянии пациентов рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей страничке Facebook.
Стоит отметить, что сегодня, 3 марта был побит рекорд по суточному приросте больных коронавирусом в Украине - 20341 новый случай.
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