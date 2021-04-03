В Днепре спасают украинцев, которые находятся в тяжелейшем состоянии из-за коронавируса

Как передает Politeka.net, о состоянии пациентов рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей страничке Facebook.

"Словно в ужасном сне…Отчаянные усилия выжить. Самые тяжелые. Разговор через маску с пациентами в сознании. Страх, надежда и боль в глазах. Валентина не может больше 10 секунд без маски. Просит добавить кислород, сжимает руку, не отпуская. Говорит несколько слов, экономит силы", - поделился медик.
Риженко отметил, что на днях удалось спасти детей двух рожениц с 95% поражением легких, но борьба за их жизнь будет продолжаться еще долго.
Также медик отметил, что в медучреждении сейчас находятся 125 тяжелых пациентов, а 20 из них в реанимации.

Стоит отметить, что сегодня, 3 марта был побит рекорд по суточному приросте больных коронавирусом в Украине - 20341 новый случай.

коронавирус, больница, врачи

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