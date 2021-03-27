А вы готовы к новым ограничениям?

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил введения локдауна



Как передает Politeka.net, о том, что ждет украинцев ближайшие месяцы, чиновник рассказал во время эфира "Свободы слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, в правительстве уже обсуждается вопрос введения локдауна.

"Мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом", - отметил министр.

Степанов подчеркнул, что в Украине также могут остановить общественный транспорт.

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - сказал он.

Стоит отметить, что на протяжении последних дней Украина бьет все антирекорды, связанные с коронавирусом.



В стране фиксируют рекордное количество как смертей, так и заболеваний вирусом.



Напомним, в "красных" карантинных зонах Украины сейчас находятся Киев и 10 областей. Еще 13 регионов в "оранжевой". Только Херсонщина остается в "желтой" карантинной зоне.

Согласно правилам министерства, в областях с наиболее неблагоприятной ситуацией с COVID-19 вводится режим жесткого карантина.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

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