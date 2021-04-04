Многие жители планеты могут почувствовать недомогание из-за магнитных бурь
В апреле ожидаются сильные магнитные бури. Люди могут почувствовать недомогание, ведь возмущение геомагнитного поля будет достаточно высоким.
Так, чувство недомогания может прийти с 8 по 10 апреля, когда на Землю обрушится мощная магнитная буря. В последний день ожидается пик "шторма", которому присвоили уровень G1.
Из-за этого можно чувствовать головную боль и раздражительность.
А с 16-17 апреля Землю накроет еще одна буря тоже с показателем G1. Метеоудар должен отступить, а состояние улучшится.
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Такие симптомы могут чувствовать люди в эти дни, кроме указанных выше: ухудшение сна, потеря работоспособности, ощущение усталости, сонливость, скачки давления и ухудшение хронических заболеваний.
Чтобы улучшить свое самочувствие, специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил. В частности, гипертоникам и гипотоникам следует внимательнее отнестись к здоровью в эти дни.
Гипертоникам нужно пить побольше воды и снизить употребление соли в период магнитных бурь, ведь соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления. А гипотоникам - принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.
Метеочувствительным людям важно хорошо высыпаться и избегать повышенных нагрузок.
В качестве профилактики эксперты рекомендуют ограничить употребление спиртного, исключить жирную еду, повышающую холестерин и не переедать.
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