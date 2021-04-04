В апреле ожидаются сильные магнитные бури. Люди могут почувствовать недомогание, ведь возмущение геомагнитного поля будет достаточно высоким.

Так, чувство недомогания может прийти с 8 по 10 апреля, когда на Землю обрушится мощная магнитная буря. В последний день ожидается пик "шторма", которому присвоили уровень G1.

Из-за этого можно чувствовать головную боль и раздражительность.

А с 16-17 апреля Землю накроет еще одна буря тоже с показателем G1. Метеоудар должен отступить, а состояние улучшится.