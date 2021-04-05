В "Укрзализныце" рассказали, как будут наказывать пассажиров без масок

Об этом сообщается на Facebook-странице "Укрзализныци".

"Помните, что после третьего предупреждения пассажиру без маски, наш сотрудник проинструктирован вызвать полицию на ближайшей станции для снятия нарушителя с поезда", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что треть учителей не справились с сертификационным тестом ВНО

Об этом сообщается на портале osvita.ua, ссылаясь на данные, обнародованные Государственной службой качества образования.

"27% учителей начальных классов, которые в этом году приняли участие в независимом тестировании профессиональных знаний и умений в рамках проекта сертификации педагогических работников, не смогли преодолеть пороговый балл теста", - говорится в сообщении.

Тест содержал 100 заданий, на выполнение которых участникам было отведено 180 минут. За каждое правильно выполненное задание участник тестирования имел возможность получить 1 балл. Для успешной сдачи экзамена учителям необходимо было набрать не менее 60 баллов.

В прошлом году учителей таким образом мотивировали повышением зарплаты и давали возможность педагогам подтвердить свой профессионализм.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.