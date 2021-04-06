Жена известного украинского певца Виктора Павлика похвасталась распечатанным фото, на котором она позирует в пикантном наряде

Как известно, 26-летняя Екатерина Репяхова сейчас ждет ребенка от 55-летнего Павлика, с которым они поженились в прошлом году. Девушка любит выставлять свою жизнь напоказ в Инстаграм и регулярно делится там новыми кадрами. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Репяхова решила похвастаться своим новым приобретением.

Молодая жена Павлика рассказала, что недавно для фотосессии примерила довольно откровенный наряд.

«Мне и мама, и Виктор Франкович в один голос сказали, что это выглядит чересчур, и что и так журналисты не знают, к чему прицепиться, а если я еще выставлю такую фотографию, то вообще журналистам будет, где разогнаться», - рассказала Репяхова.

Она решила не выкладывать снимок в соцсети, но вместо этого распечатала его для себя на большом холсте. В своих Сториз жена певца показала результат.

На фото Репяхова сидит на стульчике в черном белье и полупрозрачном боди в сеточку. Плечи девушки остались полностью открытыми, а узкий боди плотно обтягивает ее беременный живот.

«Как вам фотография?», - поинтересовалась у подписчиков Екатерина.

Она подчеркнула, что осталась очень довольна получившимся результатом.

Напомним, беременная жена 55-летнего Виктора Павлика поразила украинцев неожиданным поступком: "Способна на все...".

Как сообщала Politeka, молодая жена 55-летнего Виктора Павлика раскрыла секрет, который держит их вместе: «Чего и вам желаю».

Также Politeka писала, что 55-летний Виктор Павлик, обтянувшись черной кожей, показал беременной жене, что он еще о-го-го: "Робокоп".