Жена известного украинского певца Виктора Павлика похвасталась распечатанным фото, на котором она позирует в пикантном наряде
Как известно, 26-летняя Екатерина Репяхова сейчас ждет ребенка от 55-летнего Павлика, с которым они поженились в прошлом году. Девушка любит выставлять свою жизнь напоказ в Инстаграм и регулярно делится там новыми кадрами. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Репяхова решила похвастаться своим новым приобретением.
Молодая жена Павлика рассказала, что недавно для фотосессии примерила довольно откровенный наряд.
«Мне и мама, и Виктор Франкович в один голос сказали, что это выглядит чересчур, и что и так журналисты не знают, к чему прицепиться, а если я еще выставлю такую фотографию, то вообще журналистам будет, где разогнаться», - рассказала Репяхова.
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Она решила не выкладывать снимок в соцсети, но вместо этого распечатала его для себя на большом холсте. В своих Сториз жена певца показала результат.
На фото Репяхова сидит на стульчике в черном белье и полупрозрачном боди в сеточку. Плечи девушки остались полностью открытыми, а узкий боди плотно обтягивает ее беременный живот.
«Как вам фотография?», - поинтересовалась у подписчиков Екатерина.
Она подчеркнула, что осталась очень довольна получившимся результатом.
Напомним, беременная жена 55-летнего Виктора Павлика поразила украинцев неожиданным поступком: "Способна на все...".
Как сообщала Politeka, молодая жена 55-летнего Виктора Павлика раскрыла секрет, который держит их вместе: «Чего и вам желаю».
Также Politeka писала, что 55-летний Виктор Павлик, обтянувшись черной кожей, показал беременной жене, что он еще о-го-го: "Робокоп".