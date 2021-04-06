Известная украинская певица Оля Полякова показала, как проводит тренировки
Как пишет Politeka.net, украинская суперблондинка продолжает привлекать внимание к своему творчеству. Оля обожает внимание и активно ведет разные социальные сети, где публикует эпатажные посты. Не забыла Полякова и о ТикТоке, где радует украинцев веселыми видео.
В этот раз красотка опубликовала ролик, где показала, как проводит время в тренажерном зале. Звезда надела блестящее ультра-мини и корону. Красотка ходила на беговой дорожке, позировала с гантелями и показала, как качает мышцы.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Полякова бомба", "Хорошо, что мужчин не было, а то все попадали бы", "Бедные мужчины, как выдерживают, тут у меня бабочки", "Приколистка Полякова", "Заводная", "Такая хорошенькая, просто прелесть, Олечка", "Ребята, это все ролф, что она красотка?", "Господи, в каблуках, да еще и в платье непонятном", "Зачем тебе тренироваться как королева, если ты и так королева".
Мы писали, что украинская певица Оля Полякова похвасталась новыми кадрами своего отдыха.
На кадрах они запечатлены в оригинальных черных купальниках с глубоким декольте. Можно заметить, что как мама, так и дочь могут похвастаться отличной формой. Похоже, что регулярные занятия спортом и правильное питание приносят свои плоды.
Напомним, размалеванная Оля Полякова переборщила с увеличением губ и не только
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