Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука ответила на популярные вопросы фанатов

Чтобы поддерживать интерес своей аудитории, Кристина периодически устраивает день вопросов в социальной сети Инстаграм. Этот раз не стал исключением – супруга телеведущего Владимира Остапчука ответила на самые интересные вопросы пользователей, которые волнуют их больше всего.

Не осталась незатронутой и тема ринопластики, которую Кристина сама часто поднимала у себя под фото, комплексовав из-за формы носа. Теперь, по словам Кристины, она себя приняла и считает «это своим изюмом».

Также Кристина подчеркнула: у нее увеличилось количество тех людей, с которыми она не общается и даже не здоровается.

«И кстати, они следят за мной и даже наблюдают с других страниц, на постоянной основе. Яро обсуждают и создают сплетни. Привет вам, я все знаю», - подметила Горняк.

После она призналась, что уже в конце апреля сможет оправиться в долгожданный отпуск. По этому поводу Кристина опубликовала ролик, в котором в коротенько приподнятом платье веселилась на прошлом отдыхе, сверкая точеной фигурой: "Едем в теплые края!" - написала она.

Как известно, у Кристины пока нет детей, эта тема довольно популярна в сети. И сам вопрос пополнения в их семье постоянно вызывает интерес у общественности. Кристина также ответила на него в своем Инстаграм. Так, у девушки поинтересовались, скольких детей она хотела бы завести.

На это Горняк откровенно призналась, что не задавалась таким вопросом. В то же время, она подчеркнула, что они с Остапчуком мечтают об общих детях.

«Честно скажу, что я об этом не думала! Мы хотим детей, хотим и будут у нас здоровые детки и этом самое важное! А остальное время покажет!», - написала она.

Напомним, жена Остапчука ошарашила видом с раздутыми губами и скулами: "Новая я? Муж, как тебе?".

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