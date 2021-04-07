Известная украинская певица Оля Полякова приоделась ради участия в шоу импровизаций

Как передает Politeka.net, Оля Полякова славится своей страстью к переодеванию. Еще в начале своей карьеры певица любила наряжаться и экспериментировать с образами. Сейчас она отрывается на концертных костюмах, которые будоражат фантазию. Не стало исключением и шоу «Маска», на котором Полякова каждый эфир удивляла образом.

На свежем фото, которое артистка опубликовала в Инстаграм, она предстала в эффектном леопардовом комбинезоне. Ее волосы были собраны в высокий хвост, что придавало ее образу особого шарма. Полякова пришла в таком виде на развлекательное шоу, где, неприменно, покорила всех своей хищной красотой.

«Сегодня в Improv Live Show презентуем ремейк сказки «Белоснежка и семь гномов». В роли Белоснежки, конечно же, я. В роли гномов все остальные. Только импровизация и легкий юмор для вашего настроения», - отметила певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ждём с нетерпением», «Ты офигенная», «Какая вы красотка», «Спасибо! Вы заряжаете позитивом», «Одна из немногих баб, которым идёт леопард», « кто бы сомневался, что Вы будете Белоснежкой. Вы лучшая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что размалеванная Оля Полякова переборщила с увеличением губ и не только: "Без фильтров...".

Как сообщала Politeka, Полякова рассказала, как ее разыграли прямо на сцене, пришлось импровизировать: "Пела в банан".

Также Politeka писала, что Полякова в блестящем ультра-мини залезла на тренажер и оторвалась на полную катушку: "Бедные мужчины".