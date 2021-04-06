Відома українська співачка Оля Полякова показала, як проводить тренування

Як пише Politeka.net, українська суперблондинка продовжує привертати увагу до своєї творчості. Оля обожнює увагу і активно веде різні соціальні мережі, де публікує епатажні пости. Не забула Полякова і про Тікток, де радує українців веселими відео.

Цього разу красуня опублікувала ролик, де показала, як проводить час в тренажерному залі. Зірка одягла блискуче ультра-міні і корону. Красуня ходила на біговій доріжці, позувала з гантелями і показала, як качає м'язи.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Полякова бомба", "добре, що чоловіків не було, а то всі потрапляли б", "бідні чоловіки, як витримують, тут у мене метелики", "Приколистка Полякова", "заводна", "така гарненька, просто принадність, Олечка", " хлопці, це все ролф, що вона красуня?", "Господи, в підборах, та ще й в сукні незрозумілому", "навіщо тобі тренуватися як королева, якщо ти і так королева".

Ми писали, що українська співачка Оля Полякова похвалилася новими кадрами свого відпочинку.

На кадрах вони відображені в оригінальних чорних купальниках з глибоким декольте. Можна помітити, що як мама, так і дочка можуть похвалитися відмінною формою. Схоже, що регулярні заняття спортом і правильне харчування приносять свої плоди.

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