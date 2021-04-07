Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала о настроении

Как пишет Politeka.net, не так давно Слава Каминская и Виктория Смеюха заявили о распаде группы "НеАнгелы". Но красотки не стали грустить и отправились на отдых. Слава уже успела прилететь обратно в Украину, но продолжает радовать фанатов снимками, где позирует в купальнике.

Этот раз не стал исключением. Ведь Каминская была в желтом и мокром купальнике, позируя у кромки бассейна. Но это было не самое интересное, ведь Слава собрала волосы назад, показывая челку. Как можно понять, звезда почти готова на эксперимент.

"Настроение - хе...ануть каре с челкой. Да/нет?", - написала звезда.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну что, еще?", "Нет", "Давай, жги", "Если настроение до завтра продержится - да!", "Тебе идет, до Карпат сделаешь?", "Прикольно, но нет", "О, черт, что это?", "Да! Обложка нового альбома!))".

Сообщалось, что известная украинская певица Слава Каминская показала и рассказала о проблеме, когда вернулась из Египта в Украину.

На кадрах Слава показала чемодан, который получила после перелета. Все было бы хорошо, если не считать сломанное колесо на нем.

"Из Хургады прилетают чемоданы только так. Кирюша, ты не один, теперь у твоего чемодана тоже есть трехколесный друг", - сказала Каминская.

Напомним, Слава Каминская из "НеАнгелов" попала в беду прямо в аэропорту, что произошло

А еще Politeka писала, что жаркая Каминская из "НеАнгелов" впечатлила формами в купальнике, скрывшись на далеком курорте

Также Politeka сообщала, что раскованная Каминская из "НеАнгелов" на элитном курорте поиздевалась над украинцами



