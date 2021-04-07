Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала о настроении
Как пишет Politeka.net, не так давно Слава Каминская и Виктория Смеюха заявили о распаде группы "НеАнгелы". Но красотки не стали грустить и отправились на отдых. Слава уже успела прилететь обратно в Украину, но продолжает радовать фанатов снимками, где позирует в купальнике.
Этот раз не стал исключением. Ведь Каминская была в желтом и мокром купальнике, позируя у кромки бассейна. Но это было не самое интересное, ведь Слава собрала волосы назад, показывая челку. Как можно понять, звезда почти готова на эксперимент.
"Настроение - хе...ануть каре с челкой. Да/нет?", - написала звезда.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Модница Осадчая оконфузилась с нарядом звезды «Голосу країни» за 24 тысячи: "Увидела и..."
Победительница "Танців з зірками" Димопулос в мини-бикини показала главные достоинства: "Мой идеальный вес..."
Новая беда у победителя "Голосу країни" Сасанчина, в каком он состоянии после госпитализации: "Посмотрите..."
Раскрыта тайна внезапной смерти актрисы-красотки, ей было всего 29 лет: "Гостила у родителей..."
Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ну что, еще?", "Нет", "Давай, жги", "Если настроение до завтра продержится - да!", "Тебе идет, до Карпат сделаешь?", "Прикольно, но нет", "О, черт, что это?", "Да! Обложка нового альбома!))".
Напомним, Слава Каминская из "НеАнгелов" попала в беду прямо в аэропорту, что произошло
А еще Politeka писала, что жаркая Каминская из "НеАнгелов" впечатлила формами в купальнике, скрывшись на далеком курорте
Также Politeka сообщала, что раскованная Каминская из "НеАнгелов" на элитном курорте поиздевалась над украинцами