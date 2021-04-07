Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вводить тотальный локдаун по всей Украине сейчас нет необходимости
Об этом премьер-министр заявил на сегодняшнем заседании правительства.
Стоит отметить что ранее Шмагаль говорил, что локдаун может быть введён по всей стране, если число «красных» областей перевалит за 13 - сейчас их 11.
"По некоторым регионам, после введения "красного" уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса", - сказал Шмыгаль на заседании правительства.
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К слову, власть всерьез рассматривает дополнительные меры ужесточения карантина в Украине.
Как стало известно 31 марта, в Киеве решили усилить ограничительные меры. В частности, речь шла об ограничении работы общественного транспорта.
Также появились сообщения о том, что в столице могут ввести комендантский час.
Тем не менее в правительстве действительно рассматривают возможные меры по усилению ограничений. В частности, могут быть усилены патрули Нацгвардии, которые будут следить за соблюдением ограничительных мер.
Напомним, закрываются все школы и детсады, транспорт по спецпропускам: суровый карантин вступает в силу в Киеве.
Как сообщала Politeka, локдаун в Украине: Ляшко назвал области, которым не нужен жесткий карантин.
Также Politeka писала, что Киев готовят к серьезному ужесточению карантина уже с пятницы: закроют детсады и остановят транспорт.