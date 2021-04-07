Известная певица Надя Дорофеева показала, как проводит время

Как пишет Politeka.net, Дорофеева отправилась на эффектную фотосессию без Владимира Дантеса. Девушка совсем не стесняется показать свою фигуру, радуя фанатов каждым изгибом.

В этот раз Надя показала, как позировала на яхте в закрытом красном купальнике. Девушка стояла у кромки яхты, позируя на фоне моря и хвастаясь идеальными ягодицами. В какой-то момент Дорофеева отправила воздушный поцелуй фанатам.

После этого Надя уже показалась на прогулке среди гор. Красотка была в кроссовках и без штанов, впечатляя стройными ножками.

"Если в ленте тебе попалось это фото, значит скоро твоя мечта исполнится", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ура", "Скорее бы уже", "Оу, надеюсь, скоро моя мечта исполнится", "Главное, верить в свои мечты и не сдаваться и всё сбудется", "Это будет что-то нереально крутое!", "А ножки кривенькие".

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В своем Инстаграм популярная певица, тренер "Голосу Країни", Надя Дорофеева, похвасталась тремя миллионами подписчиков в TikTok.

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